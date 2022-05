ANALÜÜS ⟩ Kalevil käsi väriseb, aga selg pole veel vastu seina. Pärnut võib kodus ahistada võidukohustus

Endist tippkorvpallurit ja -treenerit Heino Endenit üllatas, kuidas sai Kalev/Cramo niimoodi ära kukkuda. Samas, Pärnu on neid hooaja jooksul rohkem võitnud, kui kaotanud. «Pärnu suutis enda treenerite taktika ellu viia. Et Cramo lasi vahe nii suureks ja lasi kodus visata 90 punkti, see on üllatav. Nüüd on seeria vähemalt huvitav, Kalevil käsi väriseb, aga selg pole veel vastu seina.»