KUULSUSTE HALL ⟩ Armutud treeningud ja tõsine võitlusvaim viisid meie edukaima naisolümpialase tippu

1995. aasta murdmaasuusatamise MM-võistlused Thunder Bays (Kanada) pakkusid tormihoiatuse. Kui enne seda ei olnud iseseisva Eesti suusatajad murdmaaradadel laias ilmas suurtegusid teinud, siis nüüd olukord muutus ning aset leidis – toonase Eesti Spordi Lehe pealkirjale tuginedes – tiigrihüpe tippu. Selle hüppe autor oli nooruke eestlanna Kristina Šmigun-Vähi, kes sai 5 km klassikadistantsil kirja kaasaelajatele vaat et uskumatuna mõjunud viienda koha, kõrgeima, mida meie murdmaasuusatajad seni tiitlivõistlustelt üldse olid suutnud. Kuid tagantjärele teame me, et see oli tõepoolest alles algus...