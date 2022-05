Hokitäht Ovetškin ruttas Venemaale: ma ei kujuta ettegi, mis tunne oleks 1990ndatel elada

Ovetškin on jäähokimaailmas väga vastuoluline mängumees ja seda ainult pärast Ukrainas puhkenud sõda. Teatakse, et ta on heades suhetes Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ning pole avalikult sõda hukka mõistnud. Ta on varasemalt öelnud ainult, et loodab sõja peatset lõppu ja inimesed võiksid harmoonilisemalt elada.