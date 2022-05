Norra koondisest välja heidetud olümpiavõitja avas probleemide tagamaid

31-aastane Østberg on viimastel aastatel olnud kimpus erinevate tervisemuredega. Nende tõttu on tema viimasest võistlustest tänaseks möödas juba pool aastat. Norralanna pole suutnud leida õiget suhet treeningute ja toitumise vahel.

«Olen taas olukorras, kus pean leidma õige balansi treeningute ja toitumise vahel. See on võtnud liiga kaua aega. Tegelikult pidanuks teravamalt sellele keskenduma juba aastaid tagasi, et vältida praegust keerulist olukorda,» lausus norralanna NRK-le.