Luka Doncic tasus Phoenix Sunsile. Veenvalt ja väga valusalt

NBA omaaegne supertäht, Barcelona olümpiamängudel USA unistuste korvpallikoondisse kuulunud Charles Barkley arvas neli aastat tagasi Euroliiga kohta, et see peab ikka miski kehv sari olema, kus 19-aastane poisike saab väärtuslikema mängija auhinna. Nüüd näevad nii Barkley kui ka kogu maailm, mis puust on Luka Doncic, kes NBA play-off’i teise ringi otsustavas mängus vedas Dallas Mavericksi võidule Phoenix Sunsi üle.