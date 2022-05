Hyundai avaldas neid Keenia rallil esindavad sõitjad

Kui Neuville ja Tänak ongi Hyundai põhisõitjad, siis Solberg tegi Rally1-auto roolis kaasa küll kolm esimest etappi, kuid Portugalis on tema asemel usaldatud Dani Sordot. Rootslane on sel nädalal sõidetaval MM-etapil stardis Rally2-autoga.

Keenias võistles Solberg ka eelmisel aastal, kuid tegi karmi avarii. Solbergi kohanemine maailma tippklassis on läinud üle kivide ja kändude. Kahe hooaja jooksul on ta teinud WRC-klassis teinud seitse starti, kolmel korral on ta erinevatel põhjustel jäänud rajapervele. Tema parim tulemus pärineb 2021. aasta Monza rallilt, mille lõpetas viiendana.