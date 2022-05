EMil napilt poodiumilt välja jäänud Eesti kardisportlane: MMil tahaks kindlasti olla esikolmikus

Kajaku sõnul on kõik konkurendid võidetavad, kuid ta tõi välja, et oluline on võistlusrajal eelnevalt trenni teha. Järgmine etapp sõidetakse 16.–19. juunil Itaalias Cremonas ning kuigi reeglid näevad ette, et kaks nädalat enne võistlust ei tohi samal rajal enam treenida, siis enne seda võib võistluspaigas testida.