CSKA sõlmis loetud tunnid enne Ukraina sõda lepingu NBA mängijaga

CSKA korvpalliklubi president Andrei Vatutin teatas, et nende selge siht on naasta Euroliigasse. «Venemaa sport on hädas. Ausalt öeldes on sellistes oludes võimalik ellu jääda, kuid väga-väga raske on edasi areneda. Seetõttu oleme saatnud Euroliiga juhtkonnale ja teistele klubidele palve lubada meil järgmisel hooajal mängida,» rääkis Vatutin Eurohoopsile.