VIDEO ⟩ Eesti korvpallikoondislane pakatas enesekindlusest, ent play-off'i avamäng Itaalias ebaõnnestus

Vahepeal episoodiliselt platsile saanud Eesti koondise äärmängija lõpetas põhiturniiri väga hästi. Viimases kolmes mängus viskas ta kaks korda seitse ja ühel puhul 11 punkti. 22-aastane Treier lootis, et enesekindlus kandub üle ka play-off'i.

«Ma ei oska välja tuua, et midagi oleks otseselt muutunud. Mu suhtumine on alati olnud, et kui lähen platsile, annan endast maksimumi. Aga tunnen end platsil enesekindlamalt. Viskan julgemalt peale ja tänu sellele kasvab ka skoor,» selgitas Treier kohalikule meediale põhiturniiri ilusat lõppu.