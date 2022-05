Austraalia tennisist soovis endalt enne 22. sünnipäeva elu võtta

«Lihavõtete õhtul (17. aprillil) olin sillalt maanteele hüppamas, aga kolm inimest sõitsid mu juurde, tirisid mu piiretelt alla ja sõidutasid koju. Ma ei tahtnud oma 22. sünnipäeva näha. Aga minu pere ja sõbrad on õnnelikud, et olen elus päeval, mis peaks olema eriline,» kirjutas Aiava nädal tagasi, oma 22. sünnipäeval Instagrami.

«Mõnikord kohtud elus inimestega, kes tekitavad tunde, et sa ei vääri armastust. Aga olen õppinud: «Jumal on ustav, ta ei ületa teie võimete proovi piiri, aga proovilepanekuga pakub ta väljapääsu, et te ka vastu peaksite.» Aitäh teie kõigi heade soovide eest.»