Ülipettunud Kalev/Cramo liider: VTB tiimidega on ka lihtsam kui Pärnuga

«Jäime nende rongi alla. Ei teagi... Seeria võti oli kolmas mäng. Oleks pidanud kodus hambad ristis ära võtma. Vahet pole, kui s**t päev meil endal oli, tulnuks lihtsalt jõuga ära võtta,» kruttis Hermet ajaratast laupäeva, mil kolme võiduni peetava seeria 2:0 eduseisust kaotati Pärnule kodus 70:91.

Eile sai Kalev võõrsil lüüa kindlalt 70:98 ja täna taas kodus 73:82.

«Nad said sealt [laupäeval] oma super-enesekindluse kätte. Täna suutsime poolaja enam-vähem kontrollida. Siis tekkisid kaitses mingid ebakõlad, nemad said jälle oma duhhi sisse. Ja kui see juhtub, on neid väga raske peatada. Pärnu vääris võitu,» jätkas pettunud, tiimi parimana 17 punkti visanud Hermet.

«Aga arvan, et me oleks ka väärinud, sest meil on olnud nii palju ebaõnne. Tõesti mehed pingutavad, aga... Nemad olid täna paremad. Ma ei saa öelda, et me poleks pingutanud ja proovinud. Kahjuks sel hooajal nii.»

Mis siis teise mängu järel ikkagi muutus? «Rahulolu ei tekkinud, aga võib-olla väike kammitsetus. Meil on olnud Pärnuga olnud probleeme. Seeria lõpetamine pole kerge, eriti nende vastu,» arutles Hermet.

«Ma ei tea, miks nad ei sobi meile. Eelmisel aasta oli sama, aga siis saime hakkama. Sel aastal absoluutselt ei saa. Osade VTB [Ühisliiga] meeskondade vastu on ka kergem mängida. Neil on väga hästi komplekteeritud võistkond. Senist hooaega vaadates ei saa öelda, et oleks suur üllatus. Võrdsete mäng, nemad olid natuke paremad.»