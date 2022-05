Pärnu korvpallimeeskonna jokker: kõik juhtub põhjusega. Eestisse tulek oli parim otsus!

Eelnevad kaks hooaega müttas ääremängija USAs Southern Mississippi ülikoolis, kuid vigastas tõsiselt põlve. Talle anti luba aastaks kodumaale taastuma ja mängima tulla. Konontšuk on võimaluse hiilgavalt ära kasutanud, kirsiks tordil oli viimane poolfinaal.

«Kõik juhtub põhjusega! Vigastus tekkis, kui mul oli elus allakäik. Mõtlesin, et ei saa ühtegi hooaega vigastusteta läbi. Treener andis mulle võimaluse aastaks Eestisse tulla. Arvan, et see oli kõige parem otsus üldse, nii karjääri kui inimlikus mõttes. Kõik pidi nii minema,» ütles Konontšuk laia naeratuse saatel.