Kontaveidi ja Kanepi tugev konkurent oli sunnitud juba hooaja lõpetama

«Mul on väga kahju teatada, et pean Roland Garrosilt ja kõigilt ülejäänutelt selle aasta turniiridelt eemale jääma. Olen selle mõttega oma peas mänginud viimase nädala. Otsus oli väga raske, eriti arvestades, kui hästi mul eelmisel aastal Roland Garrosil läks. Aga pikaaegne valu on nüüd ületanud nii mu vaimse kui ka füüsilise piiri,» teatas 30-aastane tennisist sotsiaalmeedias.