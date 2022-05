GALERII ⟩ Kontaveit ja Kanepi andsid suusõnalise kinnituse, et osalevad võimalusel kodusel WTA-turniiril

«Peamine, et Anett saaks kodus mängida. Meie tippsportlaste kodus esinemine motiveerib noori ja potentsiaalseid sportlasi. See on tähtis spordi arendamiseks,» ütles Kõlvart.

«Lisaks on Tallinnale oluline sotsiaalmajanduslik külg. Teame, et WTA turniiri jälgitakse nii kohapeal kui ka telekast üle maailma. Teame, et mõju on pikaajaline. See toob siia teisi suuri võistlusi ja turiste. Sellega kaasneb finantspool. Kandideerime 2025. aastaks ka Euroopa spordipealinna tiitlile. See kindlasti suurendab meie võimalusi.»

Kõlvart lisas, et linn toetab turniiri 400 000 euroga.

Võistlus toimub 26. septembrist 2. oktoobrini Tondil Foruse tennisesekuses. Hindi sõnutsi on praegu sõlmitud leping turniiri korraldamiseks üheks aastaks, ent seda on sobivuse korral võimalik pikendada.

Tähtsaim küsimus on: kas meie tipud Kontaveit ja Kaia Kanepi ikka osalevad?

«Graafik on aasta lõpus tõesti tihe, aga õnneks sattus nii, et see on sel nädalal ainus WTA-tunriir. Annan endast parima, et kohal olla. Kui tervis on korras, siis kindlasti,» vastas Kontaveit.

Kanepi eest võttis sõna Hint. «Kaia poolt oli eile täpselt sama vastu: kui tervis korras, siis ta kindlasti osaleb!»