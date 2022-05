Rally Estonia peakorraldaja Aava kinnitas: Venemaa ja Valgevene sportlasi siia ei lubata

Turvalisuse teema kerkiks mõistagi teravamalt esile Venemaa sõitja Nikolai Gräzini tõttu. Tema etapil osalemine tähendaks suuremat pealtvaatajate pahanduste ohtu. Kas mees on tänavu stardis?

«See on nii Rally Estonia, Eesti Autospordi Liidu kui Eesti Olümpiakomitee otsus, et meil ei stardi ei Vene, Valgevene ega neutraallipu all sportlased. Nii kaua, kui see otsus on meie käes, Gräzin siia ei tule,» lausus veendunult ralli peakorraldaja.

Ralli kommertsdirektor Tarmo Hõbe ütles sügisel välja, et sel aastal näeb ka osalemas rahvuslikke klasse. Aava sõnul nähti juba ammu, et seda on mõistlik teha.

«Ühtepidi on seal FIA reglemendid ning omakeskis ei saadud kokkuleppele, kuidas teha nii, et kõik oleksid rahul. Murekohaks oli, kuhu panna rahvuslik klass. Pannes WRC esimese ja teise läbimise vahele, sõidaksid Eesti meistrivõistluste kiireimad ehk neljarattaveolised ees ning kaheveolised tagapool. See aga tekitaks vale sõidujoont. Kui veel veokad panna, läheks täiesti käest ära. Kui aga igal aastal tipud lähevad ära Rally Estonialt sõnadega, et «kuramuse jäljed on siin», hakkab see meid õõnestama.»

Lahendusena sõidavad neljaveolised enne WRCd ehk saavad teha õiged jäljed ette.

Levinud olukorrale, kus ralli võitja otsustatakse sisuliselt reedel ära, Aava head lahendust ei näe. «Tahaks, et oleks huvitav ralli algusest lõpuni, aga samas töötame kõik selle nimel, et oleks palju kihvte tehnilisi katseid.»

Kas äkki peaks olema reedesed katsed n-ö laiad lennuväljad, kus saada rütm sisse ning alles siis järgnema tehnilised katsed? «Siin on küsimus WRC-sarjas laiemalt ning mingite rallide sobivuses konkreetsetele sõitjatele. Võtame näiteks Rally Estonia favoriidid – [Ott] Tänak, [Kalle] Rovanperä, [Craig] Breen ja see ongi kõik. [Elfyn] Evans ja [Thierry] Neuville on seal lähedal, aga tegelikult need kolm meest hakkavad võitlema esikoha nimel,» kommenteeris Aava.

Mis on meeste enda jaoks selle aasta ralli präänik ehk elevusetekitaja? Priimäele eelkõige turvalisus – et ralli saaks turvaliselt korraldatud, ning uudne tarkvaraarendus. «Kogu ralli, kõik inimesed, autod, atraktsioonid ja muu läheb Rally Estonia arendatavasse programmi ja on live'is jälgitav. Pealtvaataja jaoks tähendab see äppi ehk inimene saab seal teha plaani enam kui üle 70 ala kohta, jälgida reaalajas liiklusolukorda, parkimiskohti ja muud.»