Kontaveit venelasest juhendajast: sõda on mõjunud raskelt, aga ei tahaks treeneriga seonduvaid tundeid jagada

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 5.) lendas täna Tallinnast Pariisi, kus osaleb järgmisel nädalal toimuval Prantsusmaa lahtiste tenniseturniiril. Kontaveidi treener on venelane Dmitri Tursunov ning kuigi tennis on üks vähesetest spordialadest maailmas, mis pole Venemaa sportlastele ja treeneritele erilisi sanktsioone seadnud, siis tunnistas Kontaveit, et sõda on siiski raskelt mõjunud.