Tallinn kandideerib Euroopa spordipealinnaks

Euroopa Spordipealinn on tiitel, mis omistatakse igal aastal ühele sporti väärtustavale ja spordi arengut mõjutavale ja seda esile tõstvale linnale Euroopas. Maailma, Euroopa ja regionaalsete (linn, saar, kogukond, asula) linnade spordipealinna ja linna tiitlit annab välja European Capitals and Cities of Sport Federation (ACES of Europe). Organisatsioon teeb koostööd teiste seas ka Euroopa Komisjoniga.