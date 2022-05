Tallinna linn päästab WTA-turniiri korraldajad hädast välja

Kui veebruaris jõudis avalikkuse ette jutt võimalikust WTA turniirist Tallinnas, andis tenniseliit mõista, et olulise riigipoolse panuseta on seda raske korraldada. Peaminister Kaja Kallas oli toona resoluutne ja tõdes, et ligi miljonilist rahasüsti pole valitsusel praegu võimalik teha.