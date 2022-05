Raha põletamine Venemaa moodi: Putini olümpiavõitjast sõber kulutab pööraseid summasid, et inimestele head teha

Tšehhi väljaanne Blesk vahendas Pljuštšenko lauseid Venemaa raadiole KP. «Ma kulutan meeletult palju raha iga kuu. Minu tegevus ei too mulle mingit sissetulekut,» lausus Pljuštšenko, kes peab Venemaal uisukooli.

«Samas ma ei teegi seda raha pärast. Esiteks teen seda selleks, et mul on selleks võimalus ning teiseks soovin inimestele head teha, neid treenides,» jätkas kahekordne olümpiavõitja.

Pljuštšenko alustas treenerina väiksemast hallist, ent see jäi tema jaoks väikseks. Nõnda otsustas rentida suuremat jäähalli ning sportlase sõnul tasub ta selle eest oma taskust. Kokku tuleb tal rentide eest maksta ca 180 000 eurot aastas.

Pljuštšenko on Venemaa rahvuskoondise treener ning teenib nõnda palka otse riigilt. Tal on samuti head suhted Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ning ta on riigipead toetanud ka Ukraina sõja osas.