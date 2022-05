FIS tegi ajaloolise otsuse, mida Johaug kohe kritiseeris

«See on ajalooline ja oluline samm. Olime varem distantside pikkustel arvestanud, et naised pole meestega võrdselt tugevad. Tahame seda suhtumist muuta,» lausus FISi murdmaasuusapealik Vegard Ulvang Dagbladetile.

Pikalt naiste murdmaasuusatamist valitsenud Therese Johaug pole kaugeltki FISi pealikega nõus. Temale antud muudatus kindlasti ei meeldi ja norralanna kritiseeris julgelt seda otsust. «Naiste seas on vahed oluliselt suuremad kui meeste konkurentsis. Nende võistlused on ühtlasemad ja põnevamad. Kui selline muudatus sisse viiakse, siis muutuvad naiste võistlused igavamaks. See on vale suund, kuhu liikuda,» tõdes Johaug.