Vägev: Jüri Vips teeb F1-sarjas võistlusnädalavahetuse debüüdi

«Mul on hea meel, et saan teiega seda lõpuks jagada. Teen oma vormel 1 nädalavahetuse debüüdi Red Bulliga homsel esimesel vabatreeningul. Ma ei suuda sõnadesse panna, kui tänulik selle võimaluse eest olen. Tahan tänada kõiki, kes on aidanud mind siia, kus ma täna olen,» teatas Vips Instagrami vahendusel.