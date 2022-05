Vene spordiboss siunas Ukraina esinumbrit, legendaarne ameeriklane soovitas tal peeglisse vaadata

Hiljuti rasedusest teatanud 27-aastane Svitolina on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse seisnud tugevalt selle eest, et venelased ei saaks rahvusvahelisel areenil võistelda. Viimati vihastas ta Venemaa tennisekogukonda, kui kiitis heaks Wimbledoni otsuse mitte lubada Venemaa ja Valgevene sportlasi maailma kõige mainekamale turniirile.

Ukrainlanna sõnavõtt ei jäänud märkamata Venemaa tennisebossil, 74-aastasel Tarpištševil. Esmalt tänas ta kõiki tennisiste, kes on Venemaa sportlastele näidanud toetust. Seejärel kirus ta Svitolinat, öeldes, et ukrainlanna on tennisemaailmas eikeegi.

«Tarpištševi kõrgeim edetabelikoht on 164. Tuuril on ta saavutanud kaks võitu ja kolm kaotust. Ühtegi tiitlit tal mõistagi ei ole. Svitolinal on 433 võitu ja 228 kaotust, 16 tiitlit ning ta on olnud maailma kolmas number. Küsiksin selle peale, mis on tema definitsioon sõnale eikeegi,» kirjutas 39-aastane ameeriklane Twitterisse.