OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI ⟩ Ehammer püstitas Götzises võimsa maailmarekordi, Lillemets uuendas isiklikku rekordit

Enne võistlust:

Lääne-Austria väikelinn on mitmevõistlust võõrustanud 1975. aastast ning Götzise võistlus on tõusnud omanäoliste seas maailma kõige mainekamaks. Tõsi, tiitlivõistlustele vastu ei saada, ent see polegi ju eesmärk!

Götzises on aastate jooksul tehtud suuri tulemusi. Maailmarekordi on püstitanud Daley Thompson – inglane tegi Austrias isegi kaks tippmarki! – ja tšehh Roman Šebrle ning näiteks mullu jäi kanadalasel Damian Warneril napilt puudu maagilisest 9000 punktist, kui ta sai võiduskooriks 8995.

Ajakava Laupäev 12.05 seitsmevõistluse 100 m tõkkejooks

12.45 kümnevõistluse 100 m jooks

13.40 seitsmevõistluse kõrgushüpe

13.55 kümnevõistluse kaugushüpe

15.35 kümnevõistluse kuulitõuge

16.45 seitsmevõistluse kuulitõuge

17.00 kümnevõistluse kõrgushüpe

18.00 seitsmevõistluse 200 m jooks

19.00 kümnevõistluse 400 m jooks Pühapäev 11.05 kümnevõistluse 110 m tõkkejooks

12.10 kümnevõistluse kettaheide

12.45 seitsmevõistluse kaugushüpe

14.00 kümnevõistluse teivashüpe

14.30 seitsmevõistluse odaviske B-grupp

15.40 seitsmevõistluse odaviske A-grupp

16.45 kümnevõistluse odaviske B-grupp

17.20 seitsmevõistluse 800 m jooks

17.45 kümnevõistluse odaviske A-grupp

19.00 kümnevõistluse 1500 m

Eestigi sportlased on Götzises head minekut näidanud. Näiteks pärinevad Austriast Mikk Pahapilli, Indrek Kaseoru ja Risto Lillemetsa isiklikud rekordid, mis on vastavalt 8398, 8179 ja 8156 punkti. 1995. aastal hüppas hilisem olümpiavõitja Erki Nool Götzises kümnevõistluse sees kaugust 8.10, mis on Eesti üks vanemaid kergejõustikurekordeid.

Eestlastest on Götzises stardis Hans-Christian Hausenberg, Lillemets, Maicel Uibo ja 17-aastane Liisa-Maria Lusti. Vigastuse tõttu jäävad eemale Karel Tilga ja Kristjan Rosenberg.

Kümnevõistluses on kindel soosik mullu Tokyo olümpial 9018 silma kogunud Damian Warner. Uibo on isiklike rekordite võrdluses koos Pierce LePage'iga neljas-viies, sest parimal juhul 8604 silma kogunud Eesti-Kanada duo ees on sakslased Niklas Kaul (8691) ja Arthur Abele (8605).

Seitsmevõistluses on vingeima isikliku rekordiga inglanna Katarina Johnson-Thompson (6981), kuid ta pole pärast 2019. aastat ühtegi seitsmevõistlust lõpetanud ning on hädas olnud vigastustega.

Võitlus võidu nimel tuleb kahtlemata tasavägine. Heas hoos peaksid olema hollandlanna Anouk Vetter (6689) ja ameeriklanna Kendell Williams (6683), aga ära ei saa unustada samuti vigastustega maadelnud lätlannat Laura Ikauniecet (6815) ega kuubalannat Yorgelis Rodriguezt (6742).

Mõistagi on Götzises võimalik täita MM- ja EM-norme mis on kümnevõistluses vastavalt 8350 ja 8100, seitsmevõistluses 6420 ja 6250 punkti.