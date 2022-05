Postimees ja Duo 5 näitavad legendaarset Götzise mitmevõistlust otseülekandes

Postimehel ja Duo 5-l on rõõm teatada, et 28. ja 29. mail on meie vahendusel võimalik otseülekandes jälgida Götzise kergejõustiku mitmevõistlust, kus on stardis neli Eesti dekatleeti. Olgu öeldud, et ülekanne ei lähe maksumüüri taha.