BLOGI ⟩ Vipsile ei antud võimalust F1-vabatreeningul oma tempot näidata, Mercedes näitas paljulubavaid märke

Esimese eestlasena võistlusnädalavahetusel F1-autoga rajale pääsenud Vips kulges enamasti rahulikus tempos ja kogus tiimi jaoks andmeid. Sky Sportsi otseülekandes räägiti, et ta keskendus just rehvide testimisele.

Ohtlik olukord tekkis, kui Mercedese piloot George Russell oli tegemas kiiret ringi ja rahulikult kulgenud Vips talle ette jäi. Russell sõnas tiimile edastatud raadiosides, et oleks eestlasele peaaegu tagant sisse sõitnud.

Red Bulli noorte sõitjate programmi juht Helmut Marko sõnas Saksamaa Sky-le antud intervjuus, et Vips tegi oma tööd perfekteselt ja temaga ollakse väga rahul. Ühtlasi tõi austerlane välja, et Vips oli palju liikluses kinni.

Mercedese vormelitiim näitas aregnusamme. Russell sai neljanda koha ning Lewis Hamilton kuuenda, kuid enam ei vaevanud nende masinat põrkumine, mis on olnud kaheksal viimasel hooajal konstruktorite tiitli võitnud meeskonna suurim probleem.

Sarnaselt Vipsile oli noorsõitjana rajal Nyck De Vries, kelle istumise all oli Alexander Alboni Williams. Tema piirdus lõpuks 18. kohaga.

Tallinnast pärit kiirusearmastajal on täna väga tihe tööpäev. Nimelt algab F2-sarja treeningsõit kell 12.35, pärast mida hüppab Vips vabatreeninguks F1-autosse.

Ent nagu ütleb vana hea reklaam: see pole veel kõik! Kell 19.30 ootavad Vipsi päeva viimased kiired ringid, sest just siis algab F2-sarja kvalifikatsioon, mille järjestuses starditakse pühapäevasele põhisõidule. Laupäevaseks sprindiks keeratakse ajasõidu esikümme ümber.

Seni on 21-aastane Vips saanud vormel 1 autoga sõita testipäevadel. Mõnel võistlusetapil on ta olnud Red Bulli varusõitja, viimati Miamis sõidetud GP-l. Muide, F2-sarjas hoiab eestlane pärast kolme etappi kaheksandat kohta, kuid liider Théo Pourchaire on vaid 22 silma kaugusel.