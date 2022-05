Venelased ja valgevenelased loodavad, et keegi veel tahab nendega võistelda

Venemaa biatloniliidu pealik Viktor Maigurov teatas R-Spordi vahendusel, et nii nemad kui ka valgevenelased on õnnelikud, kui leidub veel riike, kes soovivad nendega võistelda. «Koostöö eesmärk on sportlaste taset säilitada. Olen kindel, et varsti olukord (peab silmas sõda Ukrainas, mille algatasid venelased, kes ründasid rahumeelset riiki ka Valgevene territooriumilt – H. L.) laabub ja meie koondised naasevad laskesuusatamisse,» lisas ta. Praegu pole teada, kas agressorriigid on uuel hooajal MK-sarja oodatud või mitte.