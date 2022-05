Venemaa ja Valgevene sportlased tahavad Kasahstani abil rahvusvahelisele areenile naasta

Kasahstani Spordi- ja Kultuuriministeeriumi spordikomisjoni pealik Samat Jergalijev ütles väljaandele Zakon, et mõistagi ei rahulda nad igat sooviavaldust. «Meil on teatud eesmärgid,» sõnas ta.

Jergalijev tõi näiteks, et Kasahstanis on mõned heal järjel alad, nagu näiteks poks ja maadlus, kus ei tule leegionärid kõne alla, sest kohalike enda tase on piisavalt hea. Ent alade puhul, kus kasahhid pole nii head, ei näe spordiboss välisjõus probleemi. «Tahame neid alasid arendada,» viitas ta, et leegionäride abil saavad kohalikud sportlased kvalitseetsemalt treenida.