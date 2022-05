Kuus naist teevad meeste jalgpalli MMil ajalugu

Nimelt on 36 õigusemõistja hulgas kolm naist: jaapanlanna Yoshimi Yamashita, prantslanna Stephanie Frappart ja rwandalanna Salima Mukansanga. Kolm naist on ka abikohtunike seas: Karen Diaz Medina (Mehhiko), Kathryn Nesbitt (USA) ja Neuza Back (Brasiilia).

FIFA kohtunike komitee esimees, legendaarne endine vilemees Pierluigi Collina rõõmustas, et aastaid tagasi alanud töö naiskohtunike arendamise nimel on vilja kandnud. «Meie jaoks loeb kvaliteet, mitte sugu. Loodan, et tulevikus ei nähta naiskohtunike kaasamist sensatsioonilise, vaid tavapärasena. Nad väärivad MMil töötamist, sest tegutsevad stabiilselt kõrgel tasemel,» vahendab FIFA koduleht itaallase sõnu.