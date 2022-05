Maagilist tähist püüdev Eesti kümnevõistleja plaanib tippspordiga lõpparve teha

Haapsalust pärit kergejõustiklane on tänavu näidanud head võistlusvormi, kuid hoolimata sellest ei ole Simulask väga kindel, et ta pärast koolilõpetamist kõrgel tasemel sportimist jätkab. «Ütlen ausalt, suve peale pole mõelnud. Lõpetasin kooli, järgmisel sügisel alustan magistriga siin Oklahomas. Suvel on plaan lennuinstruktorina tööle hakata. Kergejõustiku poole pealt pole mõelnud,» avas Simulask kaarte.

24-aastase kergejõustiklase hinnangul on Eestis mitmevõistlejate tase väga kõrge ning kui ta suudaks oma tippmargi 8200 punktini viia, siis oleks ta maailmatasemel keskmike hulgas. «Eestis on väga kõvad vennad ees. Ütlen ausalt, hetkel on plaan peale ülikooli spordiga lõpparve teha. USAs on tööga praegu hea seis, aga ei tea, kui lihtne on spordist loobuda. Seda ei oska ennustada. Võib võtta paar aastat, et maha jahtuda. Hetkel ma peale järgmist aastat tippsporti teha ei plaani,» oli Simulask aus.