Ukraina jalgpallikoondise peatreener: mulle õpetati, et venelased on meie vennad. Kas vend tapab teise lapsi?

Petrakov tõdes, et Ukraina ja Venemaa suhted on kümneteks aastateks rikutud ning ta ei näe võimalus olukorra paranemiseks. «Venelased teevad selleks kõik, et me enam kunagi ei suhtleks. Ma ei tea, mitu aastat peab mööduma, et nad enda patud andeks saaksid. Me ei suhtle nendega ilmselt kümnendeid,» lausus Ukraina jalgpallikoondise loots.