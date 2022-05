Märt Rosenthal: kui lased vastasel poolajaga 55 visata, pole midagi teha

«Kui lased finaali esimesel poolajal endale visata 55 punkti (tegelikult siiski 54 - V.A.), pole midagi teha,» laiutas Rosenthal käsi. «Tulime küll teisel poolajal mängu tagasi, aga see võttis meilt nii palju energiat, et pärast vastastele järele jõudmist veel ühte käiku enam ei jaksanud teha.»

Nii Rosenthal kui ka Mazurs ütlesid kui ühest suust: «Mängu võti oli selge - ründelauad.» Pärnakad noppisid neid koguni 21 tükki. Tõsi, tartlased ei jäänud palju maha, nad said ründelauast 17 palli.

Tartu lasi vastased kohe esimesel veerandajal jooksma ning seejärel oli nende pidama saamisega kõva tegu. Milles põhjus? «Raske öelda. Olime mänguks valmis, meil oli ka aega puhata pärast eelmist seeriat. Tuleb järgmistes mängudes kaitses ja lauas juurde panna, see on tahtmise asi,» lausus Rosenthal.

Pealik Mazurs rõhutas, et edasistes kohtumistes edu saavutamiseks tuleb tegutseda distsiplineeritumalt. Pärnu teenis esimesel poolajal, mil vahepeal saadi koguni 22-punktiline edu, ridamisi kiirrünnakuid, mida ka edukalt realiseeriti.