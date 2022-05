Pirelli bossi kaitsekõne: Türgis läksid Michelini rehvid samamoodi katki

Eriti valusalt läks eile Toyota sõitjal Sebastien Ogier’l, kellel purunes kaks rehvi ning seetõttu tuli tal rallipäev katkestada. Pärast esimest rehvipurunemist teatas Ogier sarkastiliselt: «Tingimused on karmid ja meil on Pirelli rehvid – milline suurepärane kombinatsioon.»

Ent Ogier polnud sugugi ainus, kes rehvidraamat koges. Kahel järjestikusel katsel purunes rehv ka Ott Tänakul, samuti läks rehv katki Craig Breenil, Adrien Fourmaux’l ja Gus Greensmithil. Viimasel purunes rehv publikukatsel. «Kuidas kurat on võimalik publikukatsel rehv lõhkuda?» ei saanud ta aru.

Pirelli ralliosakonna juht Terenzio Testoni ütles Iltalehtile, et probleemid tekkisid kiiruskatsete teisel läbimisel. «Hommikul oli kõik korras, aga pärastlõunal olid tingimused teised. Olin üllatunud, et tingimused nii karmid olid,» ütles ta.

«Üks sõitjatest lausus, et tingimused on siin sama karmid nagu Türgis. Seal sõideti teiste rehvidega, mis läksid samuti katki. Ent nagu ma ütlesin, tingimused on karmid,» jätkas Testoni.