Roger Federer vastas küsimusele, mis pani teda punastama

«Mida jama!» vastas 40-aastane tennisist. «Ma arvan, et 20-aastaselt nägin väga halb välja. Mul olid pikad blondiks värvitud juuksed. Vanusega muutus mu nägu maskuliinsemaks. Hiljuti naersin oma sõbra Tommy Haasiga, et olime ümara peaga ja tursked.»

Seejärel küsiti Federerilt, millise kehaosa üle ta kõige uhkem on. «Ah, lõpetage! Kuid mulle on öeldud, et mul on ilusad käed. Aga ma ei oska seda kommenteerida,» jätkas tennisetäht.