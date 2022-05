PM PARIISIS ⟩ Kanepi treener Tustit: oma mängu mängides on Kaia võimeline Muguruzat võitma

«[Selleks, et homme võita] peavad mõlemad oma mängu võimalikult hästi ära mängima. Kui Kaia mängib oma mängu ära, siis on tal võimalik Muguruzat võita, kuid sama kehtib ka vastupidi. Kui üks mängib aga oma tasemest allpool, siis on [tal] kohe raske,» sõnas Tustit pärast viimast korrapärast treeningkorda Postimehele ning lisas, et Kanepi hetkevorm on kiiduväärt. «Alati tahaks olla nii heas vormis kui on üldse võimalik, kuid loodame, et kõik on hästi.»