VIDEO ⟩ Rovanperä andis Grönholmile legendaarse intervjuu

2000. ja 2002. aastal ilmameistriks kroonitud Grönholmi suust on pärit mitu legendaarset intervjuud. Üldiselt on ta olnud vastaja rollis, kuid seekord õnnestus tal ise küsitlejana üks pärl kirja saada.

Miks see intervjuu siis naljakas oli? Aga sellepärast, et kunagi küsiti Grönholmilt Saksamaa rallil, kas järgmistel katestel on oodata vihma. Soomlane vastas: «Ma ei tea, ma ei ole meteoroloog.»