PM PARIISIS ⟩ Maailma tenniseeksperdid nõustuvad: Kanepil on hea võimalus lisada oma CVsse järjekordne skalp

Greg Gerber, WTA: «See võib kujuneda palju tasavägisemaks, kui edetabelikohad viitavad. 36-aastasel Kanepil on tugev ajalugu sääraste üllatuste tegemisel, küsige kas või Arõna Sabalenkalt. Kanepi saatis maailma teise reketi tänavustel Austraalia lahtistel kohvreid pakkima, alistades ta kolmanda seti kiires lõppmängus 10:7.

Kanepil on siiani käsil hea hooaeg, võites 17 ja kaotades 7 kohtumist. Muguruza, samal ajal, on pärast WTA-finaalturniiril triumfeerimist aga vaevlenud. Tema saldo on kõigest 7 võitu ja 8 kaotust ning viimati kaotas ta Rabati turniiril Martina Trevisanile. Nende seni ainus omavaheline kohtumine kaldus kolmes setis küll Muruguza kasuks, kuid see oli juba kaheksa aastat tagasi.»

Vendant Chanel, Sportskeeda: «Suurt erinevust maailma edetabelis ei tasu siinkohal tähele panna, sest see kohtumine läheb ilmselt ikkagi nugade peale. Muguruza vorm lihtsalt ei sisenda meisse liiga palju enesekindlust.

Hispaanlanna pole suutnud tänavu piisavalt stabiilselt oma A-taseme mängu näidata ning tema viimased, liivakattel toimunud matšid, on olnud veelgi kõikuvamad.

Kanepi näol seisab tal vastas aga agressiivne tagaliini mängija, kes omab väga tugevaid äralööke. Eestlane üritab kindlasti kohtumise käiku dikteerida ning sundida vastast tagajalgadele.

Selles kohtumises ei näe me ilmselt väga pikki pallivahetusi, vaid pigem üritavad mõlemad mängijad punkte võita varajaste äralöökidega. Muguruza peab kindlasti näitama oma parimate päevade tennist, et Kanepi tagajoone löökidele vastu seista, kuid kui tema hetkevorm on üldse mingiks indikatsiooniks, siis see võib osutuda hispaanlanna jaoks praegu ületamatuks väljakutseks.»

Steve Tignor, Tennis.com: «28-aastane Muguruza ja 36-aastane Kanepi on koos tuuritanud juba üle kümne aasta, kuid omavahel on nad siiani kohtunud vaid korra: 2014. aastal Austraalias, kui kolmesetilise üles-alla lahingu võitis Muguruza.

Seekord võib meid ees oodata sarnane sõit, sest vastamisi lähevad ikkagi kaks tugevat lööjat, kellele mängu võivad samas iseloomustada ka suured vead. Muguruza on siin küll varem võidutsenud, kuid Kanepi on kurikuulus selle poolest, et ta suudab slämmidel oma mängutaset tõsta. Ta on Pariisis kahel puhul jõudnud veerandfinaali ning sama kaugele jõudis ta ka viimasel slämmil Austraalias, alistades kaheksa parema seas sealjuures peaaegu ka Iga Swiateki.

Kumbki neist naistest pole kevadel olnud just meeletus hoos, kuid Muguruza on olnud see, kes on vaevlenud rohkem ja tunnistanud liival seeläbi frustreerivaid kaotusi. Minu ennustus: Kanepi.»

Jim Smith, Last Word on Sport: «Kas Kanepi lisab oma CVsse järjekordse kuulsa avaringi skalbi? Kindlasti pole see küsimus täiesti kohatu, arvestades, missuguses vormis Muguruza praegu on. Mõistagi, Muguruzal on olemas see kvaliteet, et igast august välja ronida, kuid Kanepi pole seda sorti vastane, kellega sa tahaksid kehva vormi pealt mängida. Minu ennustus: Kanepi võidab kolmes setis.»