Kübaratriki teinud Rovanperä läbis küpsuseksam hindele viis pluss

Endine tippsõitja ja karjääri jooksul 18 MM-rallit võitnud Latvala pidas silmas, et tänavune tiitlifavoriit Rovanperä pidi esimesel täispikal võistluspäeval esimese startijana esimest korda konkurentidele kruusal teed puhastama ja teistele sõidujoont ette tegema. «See on tõesti masendav, tuleb kõvasti võidelda, kuigi kaotad aega. Tuleb sellega leppida ja loota, et teisel ja kolmandal päeval suudad avapäeval kaotatu tagasi sõita,» kostis Latvala Iltalehtile.

Ehkki töö pole lihtne, on mitmed tipud aastate jooksul näidanud, et s*tt seis on tõepoolest tuleviku väetis. Konkurentide vead või ebaõnn – Sébastien Loeb tegi liidrina sõiduvea ja katkestas, Sébastien Ogier'l purunes üks, Ott Tänakul kaks rehvi, Thierry Neuville'il tuli ülesõidul ratas alt ja belglane avastas katkise veovõlli – aitasid küll kaasa, aga fakt on see, et Rovanperä oli kõrges mängus ka teiste probleemidest hoolimata.