PM BARCELONAS ⟩ Kuidas Postimehe reporter Barcelonas stardisirgel vormelid teele saatis

Kataloonia GP-le suundudes ei osanud ma aimatagi, milline erakordne võimalus mul tekib. Tehes lugu kolme MP Motorsportis töötava Eesti mehaanikuga pakkusid nad mulle välja, et võivad mu kutsuda stardisirgele, kui F3-sarja võistlusautod sinna juba üles on rivistatud ning viimaseid ettevalmistusi tegemas. Mõistagi oli see pakkumine, millest on võimatu keelduda.