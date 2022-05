GALERII ⟩ Noorte sportkeegli MMil sündis kaks maailmarekordit

«See ei ole lihtsalt üks punkt, vaid 80. See on meie jaoks võimas,» ütles Ebert (22) pressiteate vahendusel.

Sel nädalal astuvad võistlustulle täiskasvanud ning Eesti Veeremängude Liidu sportkeegli sektsiooni president Kaido Kirsi hinnangul võib rekordeid tulla veelgi. Üks favoriit on mitmekordne maailmameister serblane Vilmoš Zavarko, keda peetakse parimaks klassikalise keegli mängijaks maailmas. Tema isiklike parimate tulemuste seas on mitmeid mitteametlikke maailmarekordeid. Sportkeegli puhul on ametlikult võimalik maailmarekordeid püstitada vaid maailmameistrivõistlustel.