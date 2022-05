PM PARIISIS ⟩ Mis inflatsioon? Prantsusmaa lahtiste hinnatase on sama, mis viis aastat tagasi

Roland Garros on küll tennisemaailma üks prestiižsemaid võistlusi, kuid rahakott siia tulles puuga päris seljas olema ei pea.

Kui Eestis oli aprillikuu inflatsioon Euroopa liidu kõrgeim (18,8 protsenti), siis Prantsusmaal jällegi madalaim (5,4 protsenti). Sellest hoolimata on kergelt šokeeriv, et Roland Garrosi hinnatase, seda nii fänninänni kui ka piletide osas, on laias laastus samal tasemel, mis viis aastat tagasi.