Sulavad saapad ja ebanormaalne ajutöö: Tänakut ja teisi kimbutas Portugalis tõsine mure

Ralliportaal DirtFish kirjutab, et probleemi juur on uute hübriidajamitega Rally1 autode ehitus. Kaardilugejad istuvad täpselt auto seest läbi mineva väljalasketoru kõrval, selgitas Hyundai sõitja Thierry Neuville. Hyundai tiimipealiku asetäitja Julien Monceti sõnul on mure nõnda suur, et kui ilm on jaanipäeva paiku sõidetavalt Keenia rallil kuum, on võimalus, et mõned ekipaažid ei suuda katseid lõpetada.