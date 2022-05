PM PARIISIS ⟩ Üllatav avaldus: tennisisti sõnul on vaid käputäis mängijaid temaga suheldes Ukrainale toetust avaldanud

32-aastane sportlane ütles pressikonverentsil, et sõja puhkedes oli tema esimene mõte kodumaale minna. «Pidasin endaga pika vestluse, kas peaksin mängimist jätkama või minema Ukrainasse, et kuidagigi aidata. See mõjutas tõsiselt minu esitusi nii Indian Wellsi kui ka Miami WTA-turniiridel,» rääkis ta. Tsurenko sõnul üritab ta nautida igat matši, ent mõnikord on tal tennisest üpris kama kaks.

Tsurenko andis mõista, et sooviks tennisemaailmalt sõja vastu suuremat hukkamõistu. «Tahan, et nad mõistaksid, et sõda on kohutav ja siin maailmas pole sõjast midagi halvemat. Ma arvan, et sa ei saa sõjaõudustest aru, kui see ei toimu sinu riigis.