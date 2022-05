Noor eestlane jõudis Euroopas poodiumile

Eesti Judoliidu president Kaido Kaljulaid tõi välja, et võistlused annavad lisaks füüsilise ettevalmistuse kontrollimisele ka kogemuse keskenduda tippspordis tähtsatele asjadele. «Pingetaluvus, toimuva analüüsimine ja kiirete otsuste langetamine on judos väga olulised. Iga võistlus õpetab meie noortele judokatele nii võidurõõmu kui ka kaotusvalu ja nende mõlema puhul saab liikuda edasi uute sihtide poole,» kommenteeris Kaljulaid.

Judo on iidne Jaapani võistluskunst ning täna on judo maailma levinuim kahevõitlusala, mida harrastab ligi 30 miljonit inimest. Eestis tegutseb hetkel 40 judoklubi ning igapäevaselt harrastab judot umbes 6000 inimest vanuses 2-70 aastat. Alates 1964. aastast kuulub judo olümpiamängude programmi. Eesti judokatest on olümpial medalid võitnud Indrek Pertelson ja Aleksei Budõlin.