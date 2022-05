Vormeliboss hoiatas, et kolm tiimi ei pruugi hooaega lõpuni sõita

F1-sarja kululimiit sätestab, et tänavu võivad tiimid kulutada kuni 140 miljonit dollarit. Tõsi, kululimiit hõlmab endas kõike, mis on seotud autoga ehk 140 miljoni alla ei lähe näiteks turundustegevus ja sõitjate palgad.

Ühe jõukama võistkonna Red Bulli tiimipealiku Christian Horneri sõnul on kõrget inflatsiooni arvestades 140 miljonit aga liiga vähe. RacingNews365 hollandikeelse portaaliga vesteldes rääkis inglane, et kui midagi ette ei võeta, pole mitmel võistkonnal võimalik hooaega lõpuni sõita.

«Arvan, et peame inflatsioonist Rahvusvahelise Autoliiduga rääkima, sest umbes seitse võistkonda kümnest peavad hooaja viimased neli etappi vahele jätma, et kululiimiti mitte ületada,» väitis Horner. Tiimiboss lisas, et ilmselt läheb probleem hooaja teises pooles veelgi halvemaks.

Horner lõpetas: «Energiahind, elukallidus... Näeme seda kõikides riikides, et kulud tõusevad väga kiiresti. Vormel 1 pole mingi erand. Transpordihinnad on tõusnud neljakordselt. Inflatsioon on miski, mida me ei saa kontrollida.»