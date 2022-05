Prantsusmaa lahtistel lõhati järjekordne šokk

«See oli raske kohtumine. Mõistagi ma teadsin seda mingil määral ette ning üldises plaanis polnudki mu mäng nii halb, kuid füüsiliselt oli asi päris hull. Samas, mul tuleb [tagasitulekut] kusagilt alustada. Mõistagi on mul kahju, et see pidi juhtuma just siin ning rohkem matše ma teha ei saa, kuid edasi minemiseks on see hea alguspunkt,» ei teinud Krejcikova kaotusest siiski liiga suurt numbrit.