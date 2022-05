Rannula Pärnu kehvast algusest: terves tiimis on haigusevimm sees

«Meil on mingi viirus sees. Eile (pühapäeval – toim) trennis üheteistkümnest mehest kaheksa köhis. Misters viidi reedel tund pärast esimese mängu lõppu 39-kraadise palavikuga kiirabisse. See kõik pole vabandus, aga mängu alguses polnud me valmis füüsiliselt ega vaimselt. Loodame, et nüüd on haiguse mõttes kehvem periood läbi,» ütles Rannula.