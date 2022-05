PM PARIISIS ⟩ Koroonast taastuv pisarais Kontaveit: mul on tunne, et maailma viiendal reketil pole õigust haige olla

«Mul on lihtsalt selline tunne, et kuna ma olen praegu maailmas viies reket, siis mul pole õigust haige olla,» alustas pisaratega võidelnud Kontaveit mängujärgset pressikonverentsi ning avalikustas, et teda hiljuti vaevanud tervisemure osutus koroonaviiruseks.

«Selle haigusega ongi nii, et kellel läheb kiiremini, kellel aeglasemalt. Tundub, et minul läheb siis natukene kauem aega,» jätkas eestlanna. «See pole mulle suur üllatus, sest olen ennast ka treeningutel nii tundnud ja võtnud rahulikult. Lihtsalt...raske on selles mõttes, et tegelikult olen ma võimeline neid mängijaid võitma, kuid tervis ei käi paraku mu peaga kaasas.»