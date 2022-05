Boston Celtics viigistas NBA Idakonverentsi finaalseeria

Celticsit vedas Jayson Tatum 31 punkti, 8 lauapalli ja 5 korvisööduga. Tema väljakul olles jäi kodumeeskond 37 punktiga plussi. Tänavuses play-offis on Celtics pärast kaotust järgmise mängu alati võitnud. Seerias Heatiga on seda juhtunud kahel, kokku aga viiel korral. Peatreener Ime Udoka rõhutas, et ükskõik, kas võidad või kaotad, järgmisele mängule tuleb alati minna ühesuguse energiaga. Seeriad kestavad nelja võiduni ning ühest tagasilöögist ei tohi lasta end muserdada.