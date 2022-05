Venus Williams koos Kanepiga eksklusiivsesse klubisse kuulumisest: sellest statistikast polnud mul aimugi!

Nimelt postitati USA lahtiste meistrivõistluste Instagrami kontole teave selle kohta, et nende mängijate arvestuses, kes on Suure slämmi turniiride kolmes esimeses ringis alistanud asetatud mängija, on Serena Williams (29 võitu) esimesel ja tema õde Venus (22) teisel kohal. Kolmas on valgevenelanna Viktoria Azarenka (21), neljandaks tõusis äsjase Pariisis Garbine Muguruza üle saadud võiduga Kaia Kanepi (19).