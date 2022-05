Meistrite liiga finaali ohjanud Eesti kohtunik: staadionil oli väga võimas tunne

Ka mõni päev pärast mängu on Kaivoja emotsioonid endiselt ülevad. «Tunded on isegi suuremad, kui olid siis, kui mulle tuli naiste EM-finaalturniiri määramine. Kõik ei olegi veel päriselt kohale jõudnud. Kõik need tunnid, mis ma staadionil veetsin, olid väga võimsad ja elan ikka veel selle tunde sees,» rääkis Kaivoja jalgpalliliidu pressiteate vahendusel.

Kaivoja hinnangul möödus kohtunike tegevus edukalt. «Enne avavilet oli sees väike mõnus närv ja ülejäänud aja olin nii mängus sees, et ümbritsevale ei jõudnudki tähelepanu pöörata. Kära oli küll palju, aga tegime oma asja. Selle tagasiside põhjal, mis siiani saanud oleme, läks mäng hästi. Endal on väga hea tunne ja arvan, et peabki olema!»

Meistrite liiga finaali teenindamine tähendas Kaivojale ühe suure unistuse täitumist. «Ei oleks osanud arvata, et see juhtub nii vara. Kindlasti on tegemist minu senise karjääri tipphetkega ja võin enda üle uhke olla,» rääkis Kaivoja.